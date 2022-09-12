Призывы к диалогу с Россией ломают европейское единство, - МИД Польши

Страны ЕС, призывающие к диалогу с Россией, ломают европейское единство.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP, об этом заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.

По его словам, сдерживание России в интересах всей Европы, а те, кто требуют диалога с Россией, сегодня ломают европейское единство.

Пшидач отметил, что "нормандский формат" не привел к стабильному миру в Европе.

"24 февраля и Россия, с которой "нормандский формат" и дальше хотел вести дискуссию, просто запустила ракеты в направлении Киева и атаковала независимое Украинское государство", - пояснил замминистра.

Политик также сослался на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который подверг критике государства Центральной и Восточной Европы, в частности Польшу, за активную позицию. Относительно замечания о том, что он назвал страны региона "разжигателями войны", он сказал, что хотя французскую формулировку можно интерпретировать по-разному, но "это, безусловно, была критика, нервная реакция на восточную политику Европейского Союза".

"Де-факто президент Макрон, похоже, говорит, что не может быть такого, чтобы страны Центральной Европы, такие как Польша или другие, доминировали или навязывали восточную политику Европейского Союза. Восточная политика Европейского Союза, по словам французского президента, будет проводиться, скорее всего, преимущественно Францией, возможно, в сотрудничестве с Германией, а не какие-то страны Центральной или Восточной Европы будут пытаться навязать свою повестку дня всему Европейскому Союзу", - оценил Пшидач заявления Макрона.

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