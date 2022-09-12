Трамп должен посмотреть на войну РФ против Украины без розовых очков, - Зеленский

У 45-го президента США Дональда Трампа было достаточно времени, чтобы понять, кто такой Путин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

"Мне кажется, что он (Трамп. – Ред.) должен на все это (войну РФ против Украины. – Ред.) посмотреть с точки зрения угрозы не только Украине. Может, для него мы достаточно далеко находимся, но в войне нет расстояний. Мне кажется, нужно, чтобы он смотрел на эту ситуацию, скажем так, без розовых очков", – сказал Зеленский.

По словам президента, у Трампа было достаточно времени, чтобы понять, кто такой Путин на самом деле.

"Он занимал такую ​​высокую должность, где нельзя не понимать, кто является ценностным оппонентом твоего народа. Мне кажется, когда у тебя есть все силы и данные разведки, то ты должен разбираться, кто такой президент России, чего он хочет, к чему стремится и как он туда идет. И я не знаю, может ему (Трампу. – Ред.) это нужно было для его внутренней политики, чтобы показать, что он готов найти взаимопонимание с президентом России", – отметил глава государства.

В то же время Зеленский выразил надежду на то, что двухпартийная поддержка Украины сохраниться и в будущем.

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