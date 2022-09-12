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Оккупант на Харьковщине:"Проезжаю мимо военных медиков - там постоянно мешки, мешки, мешки..."- перехват ГУР. АУДИО

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Военный РФ, находясь на Харьковщине, рассказывает об удачном наступлении ВСУ.

Об этом в перехвате Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Связи нет, них#я нет, #бать. Мы каждый день ездим, проезжаю мимо военных медиков. Там постоянно мешки, мешки, мешки... Думаю, них#я себе, #бать. 

И еще угнали 6 "Уралов" у нас. Нам уже смс приходят: "Сдавайтесь". Вся х#йня. Мне кажется, пахнет старым Гостомелем. Прям п#здец, как пахнет", - рассказывает оккупант.

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Топ комментарии

  • Алекс Ростиков
    Потрібно ще більше мішків.
  • Saskia Jansen
  • Валентина Саюн c856325a
    Навіщо цілий день жалобить нас СБУ по оркам. Про них тільки коли в мішках,решта не цікаво
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