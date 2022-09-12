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Завершение войны зависит только от Путина, - Зеленский

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Завершение войны зависит только от Путина, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что завершение войны зависит только от Путина.

Об этом глава государства заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

Журналист спросил Зеленского, может ли закончиться полномасштабная война РФ против Украины, пока Путин остается у власти.

"Это зависит только от него. Может быть так, что он будет руководить, а война закончится. В принципе, я считаю, что для него это единственный шанс выйти из этой ситуации, иначе он из нее не выйдет. Или это произойдет после него. И вопрос тогда будет ко всему миру, когда наступит "после него", – сказал президент.

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