Порошенко с волонтерами купили оборудование на миллион гривен для сил ПВО ВСУ

Петр Порошенко вместе с волонтерами закупил оборудование для станций подразделений противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в фейсбуке.

"Вот здесь – миллион гривен. Мы продолжаем поддерживать противовоздушную оборону и начали это дело с 2014 года. Это – экстракторы для станций П-18, которые превращают качественный цифровой сигнал в то, что видят "глаза" противовоздушной обороны. А потом украинские зенитные. ракеты уничтожают российских стервятников, потому что своевременно предупреждены", – объяснил пятый президент.

Как известно, система противовоздушной обороны вокруг Киева после 2014 года была переоборудована на средства корпорации "Roshen". Как рассказали в Минобороны, в свое время у Украины было три кольца противовоздушной обороны, но пророссийские агенты в руководстве Украины до 2014 года продали или уничтожили это вооружение, поэтому систему ПВО пришлось восстанавливать.





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На днях Порошенко также объявил, что совместно с волонтерами ОО "Дело Громад" передает в войска сотни радиостанций Motorola и печки-буржуйки.

Политик вместе с послом Эстонии также побывал на испытаниях беспилотного робота Themis для эвакуации раненых. Уникальную машину, производимую в Эстонии для армий стран-членов НАТО, Порошенко передал парамедикам батальона "Госпитальеры".

В течение полугода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства.