МАГАТЭ предлагает зону безопасности вокруг Запорожской АЭС, Украина настаивает на деоккупации станции

В МАГАТЭ предлагают Украине и РФ договориться о несовершении обстрелов Запорожской АЭС. МИД Украины настаивает на полной деоккупации атомной станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

12 сентября на пресс-конференции в Вене директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что, по его мнению, Украина и Россия "проявили интерес" к предложению демилитаризации Запорожской АЭС.

"Я видел признаки, что они заинтересованы в этом соглашении", – сказал он журналистам. По словам Гросси, остаются вопросы, по которым необходимо прийти к согласию, в том числе по радиусу вокруг станции, который подпадал бы под действие такого соглашения.

"Учитывая политическую конфигурацию, может быть трудно получить более широкие договоренности. Что нам действительно нужно, то это чтобы Украина и Россия согласились на очень простой принцип – не нападать и не обстреливать станцию, и мы сможем сделать это очень просто. У нас есть наш мониторинг там, инспекторы, которые могут информировать, соблюдают это или нет", – прокомментировал директор МАГАТЭ.

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"Единственным способом обеспечить ядерную безопасность на Запорожской атомной электростанции является ее деоккупация", – об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Обеспечить ядерную безопасность на Запорожской АЭС возможно только после ее деоккупации, демилитаризации и возвращения под контроль Украины. Все усилия МАГАТЭ должны быть направлены на достижение этой цели. Ни что другое не заставит Россию прекратить свою опасную игру", - заявил Николенко.

Напомним, российские войска захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Станция неоднократно подвергалась обстрелам. 5 августа произошло впервые в истории станции полное отключение Запорожской АЭС от энергосети на некоторое время. В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. 2 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что два эксперта организации продолжат работу на АЭС на постоянной основе.

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