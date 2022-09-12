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На временно оккупированных территориях остаются еще 1-1,2 млн украинцев, - Верещук

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На временно оккупированных территориях остаются еще 1-1,2 млн украинцев, - Верещук
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявляет, что на временно оккупированных территориях остаются еще 1-1,2 млн украинцев.

"Мне известно, что почти 300 тыс. находятся на Донетчине. Мы говорим о том, что примерно 500 тыс. находятся на Херсонщине. Мы понимаем, что ориентировочно 350 тыс. – в Запорожской области, а также понимаем, что сейчас часть Харьковской области освобождена, и большинство людей сможет либо эвакуироваться самостоятельно, либо дождаться наших эвакуационных автобусов", - сказала Верещук в эфире национального телемарафона в понедельник вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, вцелом почти 1-1,2 млн украинцев остаются на временно оккупированных территориях.

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Топ комментарии

  • Евгений Новиков 5b7f7ed5
    Крим більше 2 млн - забула?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    не нагнетай !!!
    шо с АЗОВцами?
  • Evgeny N
    О! Мері Поппінс вилізла! Так шо там зі вже звільненими територіями? Ти ж з 2021-го займалась "реінтеграцією"! Все норм? Є розроблений план, послідовність дій, розмежування відповідальності, резерв необхідних матеріалів, медикаментів, продовольства, логістичні дії розписані?
    Чим ти, курва, займалась ці роки?

    Я вже не кажу про "Азовців", за яких тебе треба на кіл посадити!
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