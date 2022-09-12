Ключевой месседж Киева на Генассамблее ООН: война РФ против Украины касается каждого в мире, - Кулеба

Ключевой месседж Украины на Генеральной ассамблее ООН будет заключаться в том, что война, которую РФ развязала против Украины, касается каждого в мире, и зря пытаться ее пересидеть за ширмой нейтральности, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Ключевой меседж Украины будет заключаться в том, что та война, которую развязала Россия против Украины, на самом деле касается каждого в мире, и в этой ситуации напрасно пытаться пересидеть эту войну за ширмой нейтральности. Весь мир должен объединиться вокруг одной цели - не допустить, чтобы большое государство, постоянный член Совета безопасности ООН, смогло безнаказанно нарушить границу другого государства и навязать ему свою волю", - сказал Кулеба в эфире телемарафона в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что если России удастся это в Украине, то ее примеру последуют другие игроки в мире.

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"Поэтому мир должен объединиться, чтобы помочь Украине победить", - подчеркнул министр.

Кулеба обратил внимание на то, что юридически сдержать Россию в применении права вето в Совете безопасности ООН невозможно.

"Но в кулуарах и на разных встречах будут говорить, в том числе, и о будущем права вето в ООН - каким оно должно быть для того, чтобы была справедливость, чтобы никто не мог им манипулировать", - отметил глава МИД.

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