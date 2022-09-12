Вениславский стал представителем президента в Верховной Раде
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского представителем президента Украины в Верховной Раде Украины
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном указе президента, размещенном на его сайте.
В тексте указа говорится: "Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)".
Другим указом Зеленский освободил Вениславского от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Конституционном Суде Украины.