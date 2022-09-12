Украина запросила в США ракеты ATACMS для продолжения наступления в 2023 году, – The Wall Street Journal
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Перечень требований Украины для наступательных операций включает 29 видов систем вооружения и боеприпасов. Среди них танки, дроны, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon и 2000 ракет для артиллерийской ракетной системы Himars, уточняет издание.
Запрос Украины направлен после того, как ВСУ разгромили российские войска в Харьковской области, пишет WSJ.
В издании напоминают, что администрация Байдена пока отказывалась предоставить ATACMS из-за опасений, что Украина может использовать ее для нанесения ударов по территории России и разжигания более широкого конфликта с Западом.
Отвечая в пятницу, 9 сентября, на вопрос, почему США все еще не хотят предоставлять Украине ракеты ATACMS, министр обороны Ллойд Остин сказал, что США сконцентрированы на предоставлении украинцам того, что им нужно для отражения атак российских войск.