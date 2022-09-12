ВСУ за неделю боев в сентябре уничтожили российскую технику на $700 миллионов, – Forbes

За 6-11 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую технику на сумму 670 млн долларов, значительная часть которой была уничтожена в ходе контрнаступления на Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующую оценку дает украинский Forbes, учитывая данные, предоставленные Генеральным штабом.

В часности, по данным Генштаба, в этот период было уничтожено 2850 оккупантов и 590 единиц техники. Значительная часть техники была уничтожена в ходе контрнаступления на Харьковщине, однако какая именно, точно установить трудно.

Потери противника составили 86 танков и 158 боевых бронированных машин, 106 артиллерийских систем, 159 автомобилей и 46 единиц другой техники.

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Самая дорогая потеря противника – комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1" (57 млн долл.), который был уничтожен в Запорожской области. На Харьковщине же оккупанты потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34 (36 млн долл.) и контрбатарейную радиолокационную систему "Зоопарк-1М" (25 млн долл.).