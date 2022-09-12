Кулеба и Боррель обсудили контрнаступление Украины, оружие, санкции и финансовую помощь

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили в телефонном разговоре контрнаступление Украины с целью восстановления ее территориальной целостности и поддержку ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

Он отметил: "Жозеп Боррель позвонил мне, чтобы выразить свое восхищение и уважение силами обороны Украины, которые освобождают новые территории от российской оккупации. Он изучил, как ЕС может помочь Украине и приблизить мир. Я запросил оружие, санкции и финансовую помощь", - написал он.

В свою очередь, Боррель заверил, что поддержка ЕС будет продолжаться.

"Обсудили с министром Дмитрием Кулебой вдохновляющее контрнаступление Украины с целью восстановления ее территориальной целостности. Поддержка ЕС будет продолжаться, наша стратегия работает: помочь Украине дать отпор, оказывать давление на РФ санкциями и поддержать партнеров по всему миру", - подчеркнул он в твиттере.

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