С начала сентября освобождены более 6 тыс. кв. км, движение наших войск продолжается, - Зеленский

После освобождения свыше 6 тыс. кв. км с начала сентября движение украинских войск продолжается.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"С первых чисел сентября и до сегодняшнего дня наши воины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров территории Украины – на востоке и на юге. Движение наших войск продолжается", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил отдельные подразделения ВСУ, продолжающие наступление: "57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая восстановилась после тяжелых боев на востоке и очень смело, уверенно продвигается вперед на южном направлении.

Спасибо 59-й отдельной мотопехотной бригаде за неизменное движение вперед, несмотря на все особенности открытой местности, несмотря на артиллерию оккупантов. Благодарю бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады за освобождение нескольких населенных пунктов и очень эффективные действия по нейтрализации активности врага".

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"Вчера все мы видели последствия российских ударов. Но большинство ракет террористов удалось сбить. Девять из 12 ракет были сбиты. Семь ракет сбили воины 138-й Днепровской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Схід" и две ракеты сбили защитники неба 96-й Киевской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр". Благодарю вас, наши защитники, наши защитницы!" - заявил президент.