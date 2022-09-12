С начала сентября освобождены более 6 тыс. кв. км, движение наших войск продолжается, - Зеленский
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"С первых чисел сентября и до сегодняшнего дня наши воины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров территории Украины – на востоке и на юге. Движение наших войск продолжается", - сказал президент.
Зеленский поблагодарил отдельные подразделения ВСУ, продолжающие наступление: "57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая восстановилась после тяжелых боев на востоке и очень смело, уверенно продвигается вперед на южном направлении.
Спасибо 59-й отдельной мотопехотной бригаде за неизменное движение вперед, несмотря на все особенности открытой местности, несмотря на артиллерию оккупантов. Благодарю бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады за освобождение нескольких населенных пунктов и очень эффективные действия по нейтрализации активности врага".
"Вчера все мы видели последствия российских ударов. Но большинство ракет террористов удалось сбить. Девять из 12 ракет были сбиты. Семь ракет сбили воины 138-й Днепровской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Схід" и две ракеты сбили защитники неба 96-й Киевской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр". Благодарю вас, наши защитники, наши защитницы!" - заявил президент.