Российские войска покинули Киселевку в Херсонской области, которая является оперативно важным пунктом, - ISW

Российские войска покинули Киселевку – оперативно важный пункт в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Контрнаступление Украины на юге продолжает оказывать значительное влияние на моральное положение и военный потенциал России на Юге Украины.

Спутниковые снимки российских позиций в Киселевке, в 15 км северо-западнее Херсона, показывают, что все российские машины, кроме четырех, отошли от предыдущих передовых позиций, что соответствует слухами о том, что войска так называемой Донецкой Народной Республики ("ДНР") ) покинули Киселевку и отошли назад в сторону реки Днепр.

Киселевка является оперативно важным местом для российских войск, поскольку это последний крупный населенный пункт вдоль шоссе E58 и железнодорожной линии между нынешними украинскими позициями и Чернобаевкой, крайней частью Херсонщины.

Очевидный отвод российских войск с этой позиции может поставить под угрозу способность россиян защитить северо-западную окраину Херсона и свидетельствует о том, что российские войска в этом районе испытывают непосредственную угрозу для своих позиций.

Успех последних украинских контрнаступательных операций может повлиять на желание и способность российского военного командования своевременно использовать вновь сформированные добровольческие подразделения в Украине.

В Генштабе Украины сообщили, что российское военное командование приостановило отправку новых уже сформировавшихся подразделений в Украину.

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Ключевые выводы аналитиков ISW: