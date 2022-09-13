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Российские войска покинули Киселевку в Херсонской области, которая является оперативно важным пунктом, - ISW

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Российские войска покинули Киселевку в Херсонской области, которая является оперативно важным пунктом, - ISW
Российские войска покинули Киселевку – оперативно важный пункт в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Контрнаступление Украины на юге продолжает оказывать значительное влияние на моральное положение и военный потенциал России на Юге Украины.

Спутниковые снимки российских позиций в Киселевке, в 15 км северо-западнее Херсона, показывают, что все российские машины, кроме четырех, отошли от предыдущих передовых позиций, что соответствует слухами о том, что войска так называемой Донецкой Народной Республики ("ДНР") ) покинули Киселевку и отошли назад в сторону реки Днепр.

Киселевка является оперативно важным местом для российских войск, поскольку это последний крупный населенный пункт вдоль шоссе E58 и железнодорожной линии между нынешними украинскими позициями и Чернобаевкой, крайней частью Херсонщины.

Очевидный отвод российских войск с этой позиции может поставить под угрозу способность россиян защитить северо-западную окраину Херсона и свидетельствует о том, что российские войска в этом районе испытывают непосредственную угрозу для своих позиций.

Успех последних украинских контрнаступательных операций может повлиять на желание и способность российского военного командования своевременно использовать вновь сформированные добровольческие подразделения в Украине.

В Генштабе Украины сообщили, что российское военное командование приостановило отправку новых уже сформировавшихся подразделений в Украину.

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Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Украинские войска продолжают добиваться значительных успехов в Херсонской области и постоянно ухудшают моральный дух и боевые возможности российских войск в этом районе.
  • Российское военное командование может приостановить развертывание вновь сформировавшихся подразделений в Украине из-за недавних потерь россиян и общего ухудшения морального положения.
  • Российским войскам не удается укрепить новую линию фронта после того, как украинцы завоевали Харьковскую область, и они активно покидают этот район или передислоцируются на другие направления.
  • Украинские войска продолжали обстреливать российские военные объекты и позиции в Херсонской области.
  • Возвращение Украиной Изюма, вероятно, ухудшило способность российских войск наносить артиллерийские удары вдоль трассы Изюм-Славянск.
  • Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о восстановлении второй резервной линии электропередач до Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
  • Масштабное контрнаступление Украины наносит ущерб российским административным возможностям и побуждает россиян оставить оккупированные части Украины далеко за линией столкновения.
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Топ комментарии

  • Перехватчик
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Горькая правда заключается в том, что большинству коллаборантов все их "деяния" сойдут с рук. Случай с попами МП на Киевщине - яркий тому пример.
  • Urs
    У звільненому селі хлопці пішли до колишнього директора школи попросити смарт, щоб сфотографувати розбиті будинки (їх телефони орки повідбирали). А він каже: рібята,ви попутали - я не з тієї команди, я з руськими. Йому: дєд, альо, проснись - наші уже в Гоптівці. "Та ви шо?" і втік у хату.
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