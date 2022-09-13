Армения обратится за помощью в Россию и ОДКБ из-за обострения на границе с Азербайджаном
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На фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном в Армении созвали Совбез. Во время собрания решили просить помощи у России и ОДКБ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Арменпресс".
Заседание прошло ночью 13 сентября и прошло под председательством премьер-министра Никола Пашиняна. Участие в нем также приняли президент Ваагн Хачатурян и глава Национального собрания Ален Симонян.
Члены Совбеза обсудили дальнейшие шаги по ситуации на границе с Азербайджаном.
"Одобрили решение официально обратиться в Россию с целью реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию договора о коллективной безопасности и Совета Безопасности ООН", - пишут журналисты.