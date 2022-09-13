1-я гвардейская танковая армия РФ, определенная для проведения контрударов в случае войны с НАТО, понесла большие потери в Украине, - британская разведка

Выведенные в последнюю неделю из Харьковской области части российских войск были из состава 1-й гвардейской танковой армии, которую в РФ определили для проведения контрударов в случае войны с НАТО.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 1-я гвардейская танковая армия, подчиненная Западному военному округу, понесла значительные потери на начальном этапе вторжения и не была полностью восстановлена до начала украинского контрнаступления в Харькове.

"1-я гвардейская танковая армия была одной из самых престижных и выделена для обороны Москвы и определена для проведения контрударов в случае войны с НАТО. С сильным упадком 1-й гвардейской танковой армии и других формирований Западного военного округа обычные силы России, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослабли. Вероятно, России понадобятся годы, чтобы восстановить этот потенциал", - говорится в сводке.

Читайте: Оккупанты пытаются перебросить резервы к Херсону, но ВСУ контролируют переправы, - разведка Великобритании