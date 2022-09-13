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1-я гвардейская танковая армия РФ, определенная для проведения контрударов в случае войны с НАТО, понесла большие потери в Украине, - британская разведка

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1-я гвардейская танковая армия РФ, определенная для проведения контрударов в случае войны с НАТО, понесла большие потери в Украине, - британская разведка
Выведенные в последнюю неделю из Харьковской области части российских войск были из состава 1-й гвардейской танковой армии, которую в РФ определили для проведения контрударов в случае войны с НАТО.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 1-я гвардейская танковая армия, подчиненная Западному военному округу, понесла значительные потери на начальном этапе вторжения и не была полностью восстановлена до начала украинского контрнаступления в Харькове.

"1-я гвардейская танковая армия была одной из самых престижных и выделена для обороны Москвы и определена для проведения контрударов в случае войны с НАТО. С сильным упадком 1-й гвардейской танковой армии и других формирований Западного военного округа обычные силы России, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослабли. Вероятно, России понадобятся годы, чтобы восстановить этот потенциал", - говорится в сводке.

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Топ комментарии

  • Валентина Саюн c856325a
    Може проти НАТО і може щось,але не проти ЗСУ + трохи зброї НАТО
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    І ета НАТА іщьо нє начінала...
  • Fjall_Raven
    та шо там те танки! "- с чернилами на параше напряжёнка" )) будут на законных правах жрать просрочку ))

    "49 минут назад, источник: рбк

    Росстандарт допустил отказ от указания на срок годности на этикетке
    Для экономии чернил на упаковках продуктов можно было бы не писать часть информации о нем - место производства или указание на место размещения сроков годности, считает Росстандарт. С таким предложением ранее выступил бизнес."
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