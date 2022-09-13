Общие боевые потери РФ с начала войны - около 53,3 тыс. человек, 244 самолета, 213 вертолетов, 2 175 танков, 1 279 артсистем и 4 662 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 сентября потери личного состава противника составляют примерно 53 300 человек.