Хищение гуманитарки в Запорожье: по делу фигурируют имена "авторитета" днепровского криминалитета Петровского и друга Арахамии Давитяна, - Кочетков

По данным политического эксперта Александра Кочеткова, правоохранители расследуют причастность криминального авторитета "Нарика" и бизнесмена Вемира Давитяна, второго председателя парламентской партии "Слуга народа" Давида Арахамии к хищению гуманитарной помощи в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, что недавно агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко сообщил, что за полгода войны было разворовано 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов, 220 грузовых автомобилей, а украденная гуманитарная помощь продавалась в магазинах нескольких сетей супермаркетов. Среди подозреваемых — председатель областной администрации Александр Старух, его заместитель и, якобы волонтер, Злата Некрасова, секретарь горсовета (заммэра) Анатолий Куртев.

При этом, по информации НАБУ, следствие также рассматривает участие в масштабной схеме Вемира Давитяна и Александра Петровского, более известного как "Нарик".

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"Да, по расследованию "Украинской правды", бизнесмен Вемир Давитян якобы "смотрящий" по Запорожской области от Офиса президента (сам он, разумеется, открещивается). В октябре прошлого года журналист-расследователь УП Михаил Ткач опубликовал информацию о том, что Давитян в течение двух недель трижды посещал Офис Президента. Когда Ткач обратился к одному из депутатов с просьбой дать официальный запрос по этому поводу, то оказалось, что никакого Давитяна на Банковую не приглашали.

При этом Арахамия на Банковой имеет свой кабинет, а с Давитяном они дружат семьями, что не скрывается", - пишет Кочетков.

Политтехнолог отмечает, что Вемир Давитян является вице-президентом и руководителем запорожского филиала фонда "Солидарность", основателем которого является Александр Петровский ("Нарик") из Днепра.

"Кандидатуру Александра Старуха на должность лоббировал бывший заместитель губернатора Запорожской области Геннадий Фукс – представитель партии "За будущее" (политический проект, связанный с Игорем Коломойским) и, как говорится, бизнес-партнер Давитяна. В общем, это люди, точнее, решалы, спаянные массой теневых интересов.

Между прочим, фото полученных в качестве гуманитарной помощи продуктов на витринах запорожских магазинов публиковались еще весной, а в начале апреля народный депутат от "Слуги народа" Юлия Яцик направила Стару депутатский запрос относительно судьбы гуманитарки. Нардеп получила уклончивый ответ от полиции, что с 24 февраля по середину апреля правоохранителям от администрации области заявлений о хищении гуманитарки не поступало. Ну да, расхитители сами на себя не заявляют...", - подчеркивает Кочетков.

По его словам, это вызвало законное возмущение депутата, поскольку в ее запросе был перечень конкретных вопросов, сколько получено, как оформляется, где хранится.

Отмечается, что депутат Яцик внятных ответов так и не получила, украинское общество пока тоже.