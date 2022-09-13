Россия хочет полного поражения Украины, - Дмитрий Кулеба
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина передаёт Цензор.НЕТ.
"Зависит от того, какие территории они смогут удержать. Пока им не удается стабилизировать линию фронта, но никто не должен сомневаться в конечных целях России. Это не какая-то территория Украины, это перезагрузка всей Украины", - заявил министр.
При этом любые уступки, в частности, предоставление статуса русскому языку или внесение правок в Конституцию Украины, на нынешнюю ситуацию не повлияют и Россию не остановят.
"И, кстати, это ситуация, которую мы тоже объясняем нашим партнерам: если вы думаете, что придете в Россию, поклонитесь и скажете, что "мы готовы там раз-два-три, только качайте нам газ по дешевой цене", то вы ошибаетесь, потому что это тоже Россию не остановит", – рассказал он.
Россия уже не раз продемонстрировала, что ей доверять нельзя.
"Но еще раз подчеркну, что цель России – когда я говорю о перезагрузке – я имею в виду, что Украина как успешное европейское демократическое государство несовместима с понятием России", - добавил Кулеба.