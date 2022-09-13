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Харьков и область снова обесточены

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Харьков и область снова обесточены
Харьков и область снова обесточены. Это связано с серией ударов войск РФ по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщил в телеграмм-канале заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что сообщили, что Харьков и область без света. Вышла из строя резервная линия, которая питала населенные пункты. Сейчас все силы направлены на ликвидацию проблемы. О результатах сообщу позже. Это последствия коварных обстрелов россиян, которые были накануне", - отметил Тимошенко.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    А Белгород,Курск,Воронеж?
  • Елена Сухова
    Зеля не дозволяє. Це не передбачено спецоперацією.
  • Дмитрий 297cdebe
    А тем кто 3 года ракетную программу блокировал ничего не сказать?
    Это лишило возможности ответить своими силами никого не спрашивая

    А возможно и вторжения не было бы
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