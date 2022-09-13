Удар россиян по центру Днепра: в больнице от ранений скончался 71-летний мужчина
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13 сентября в результате ракетного удара по Днепру, нанесенного россиянами 11 сентября, в больнице погиб мужчина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"В больнице скончался 71-летний мужчина, пострадавший из-за российского ракетного удара по центру Днепра. Медики несколько дней боролись за его жизнь, но… Соболезнования родным. Смерть врагам, которые целятся в невинных людей", - написал Резниченко.