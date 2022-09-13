Российским школьникам будут рассказывать о "спецоперации" в Украине в течение всего учебного года

Российское Минобразования приняло решение внедрить тему, посвященную так называемой "специальной военной операции", во внеурочную программу "Разговоры о важном".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, заявил министр образования Сергей Кравцов.

"Кто-то говорил, СВО ("специальная военная операция". - Ред.) исключили. Ничего не исключили, это просто мы все, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года" , – объяснил министр образования страны-оккупанта.

Еженедельные внеурочные занятия "Разговоры о важном" начались в школах РФ 5 сентября.

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