Новости • Война

Российским школьникам будут рассказывать о "спецоперации" в Украине в течение всего учебного года

3 53725
Российским школьникам будут рассказывать о "спецоперации" в Украине в течение всего учебного года
Российское Минобразования приняло решение внедрить тему, посвященную так называемой "специальной военной операции", во внеурочную программу "Разговоры о важном".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, заявил министр образования Сергей Кравцов.

"Кто-то говорил, СВО ("специальная военная операция". - Ред.) исключили. Ничего не исключили, это просто мы все, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года" , – объяснил министр образования страны-оккупанта.

Еженедельные внеурочные занятия "Разговоры о важном" начались в школах РФ 5 сентября.

Читайте: В оккупированной Луганской области детей учат "заочно", задания раздают на школьных дворах, - Гайдай

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    І бажано шоб розповіді були - з картинками .
    . .
  • phantom4
    На заняттях з фізкультури, щоб ушльопки знали, як правильно тікати.
    ***** кацапські.
  • Victor Frey
    нехай здохнуть всі... цю територію кацапії прийде час огородять десятками рядів колючої проволоки як в північній кореї, і ізолюють від світу. Нехай там попирсаються в своєму гівні, ходять з дідами на палицях та з новоявленими героями спецоперацій, то все йде до того. Не скоро але впевнено
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости