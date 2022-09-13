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Почему контрнаступление ВСУ в Херсонской области медленнее Харьковского, - объяснение министра обороны Резникова

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Почему контрнаступление ВСУ в Херсонской области медленнее Харьковского, - объяснение министра обороны Резникова
Херсонщина сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые россияне могут использовать как оборонительные траншеи.

Об этом рассказал в интервью Financial Times министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ.

Российское военное командование отправило в Херсонскую область 1200 чеченских солдат. Их используют для того, чтобы не дать военным покидать свои позиции.

По словам Резникова, ВСУ нанесли значительные потери армии Кремля на южном направлении.

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Топ комментарии

  • Олег Розгонов
    Чому? Може тому, що про контрнаступ на херсонщині ОП знала?
  • Vasily Androshchook
    Ти ба яка новина. Захоплювати херсонщину кацапам це чомусь не заважало.
  • A San
    Те що говрить цей неадекват - ніколи не має ніякого сенсу і підтвердження. Він не відповідає своїй посаді.

    Наприклад ,20 лютого

    Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що прогнозувати повномасштабне вторгнення Росії з дня на день на сьогодні - недоречно. Українська розвідка не виявила формування ударних груп серед регулярної армії, зосередженої на українських кордонах.

    Про це він заявив у коментарі журналістам програми "ТСН". Ведуча висловила занепокоєння стихійною стріляниною, яка сталася на території тимчасово окупованого Придністров'я (Молдова) (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

    "Контингент російської армії, який проводив нічні військові навчання - ніщо інше, як фарс, який Росія використовує як елемент інформаційної війни, що незмінно становить частину російської агресії. Те ж саме можна сказати про "біженців", яких самопроголошена влада ОРДЛО вивозить, нібито побоюючись атаки ВСУ. Вже зараз ми бачимо кадри, що люди самостійно повертаються, їх там ніхто не годує, не розселяє. Загалом, це просто чергова постановка", - наголосив чиновник.

    Глава оборонного відомства також закликав українців розділяти такі терміни як "загострення" та "пряме вторгнення". Ескалація може відбуватися іноді, але це зовсім не означає, що вона передує повномасштабної війни.
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