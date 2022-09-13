Почему контрнаступление ВСУ в Херсонской области медленнее Харьковского, - объяснение министра обороны Резникова
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Херсонщина сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые россияне могут использовать как оборонительные траншеи.
Об этом рассказал в интервью Financial Times министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ.
Российское военное командование отправило в Херсонскую область 1200 чеченских солдат. Их используют для того, чтобы не дать военным покидать свои позиции.
По словам Резникова, ВСУ нанесли значительные потери армии Кремля на южном направлении.