Почему контрнаступление ВСУ в Херсонской области медленнее Харьковского, - объяснение министра обороны Резникова

Херсонщина сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые россияне могут использовать как оборонительные траншеи.

Об этом рассказал в интервью Financial Times министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ.

Российское военное командование отправило в Херсонскую область 1200 чеченских солдат. Их используют для того, чтобы не дать военным покидать свои позиции.

По словам Резникова, ВСУ нанесли значительные потери армии Кремля на южном направлении.

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