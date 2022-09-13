Наступление ВСУ еще только начинается, - Блинкен

Контрнаступление Украины против российской армии еще только начинается, но украинские силы добились "значительного прогресса".

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Мехико, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"То, что они сделали, было очень методично спланировано", - сказал он, отметив, что наступление было обеспечено значительной поддержкой со стороны Соединенных Штатов необходимыми средствами, однако "прежде всего это результат чрезвычайного мужества и стойкости украинцев".

По его словам, наступление "имеет одну четкую цель: вернуть земли, захваченные в результате агрессии России".

При этом он отметил "значительный прогресс украинцев, особенно на северо-востоке", добавив, что "это все еще первые дни".

Госсекретарь США также заявил, что война, вероятно, продлится еще некоторое время, поскольку у России все еще есть очень значительные силы и вооружения в Украине, которые она все еще использует "без разбора" против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры.

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"Россия совершила эту агрессию. Я думаю, учитывая цену, которую она платит, она может и должна ее остановить", - сказал он.