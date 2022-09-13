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Россияне полностью покинули Кременную, там развевается украинский флаг, поднятый партизанами, но ВСУ еще не зашли в город, - Гайдай

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Россияне полностью покинули Кременную, там развевается украинский флаг, поднятый партизанами, но ВСУ еще не зашли в город, - Гайдай
Глава Луганской ОВА заявил, что российские оккупационные войска покинули Кременную.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гайдай сообщил в своем телеграм-канале.

"Наблюдаем за ситуацией в Лимане - освобождение которого является ключевым для нашей области, вокруг города до сих пор продолжаются бои. Масштабная деоккупация Луганщины начнется с Кременной и Сватового, россияне уже начали стягивать технику ближе к этим городам. Основной удар будет именно там", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день Кременная полностью пуста - российская армия город покинула.

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"Там развевается украинский флаг, который подняли партизаны. Несколько похожая ситуация в Старобельске. А вот в Сватово, рашисты сначала убежали, но через некоторое время вернулись. На оккупированных территориях дефицит топлива из-за масштабного побега оккупантов и коллаборантов", - добавил Гайдай.

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Топ комментарии

  • частный сектор
  • Орест Гарай
    Я так розумію, в ЗСУ зараз велика проблема з ресурсами на Харківському напрямі. Треба передислокувати підрозділи, техніку, визначати та створювати нові рубежі оборони, формувати нові канали логістичні для забезпечення ВСЬОГО, в т.ч. і цивільного населення.

    Тож так, окупанти драпанули. Але просто відправити 1-2 роти в Кремінну, оточену невідомою кількістю окупантів - це самогубство.

    Тож - віримо в ЗСУ, віримо в ГШ. Якщо буде можливість оперативно визволити та утримати Кремінну - так і зроблять. Зайвих жертв, спричинених махновщиною, нам не потрібно.
  • Роман Пиляшенко bbd485ff
    я кажу - дійде до того, що луганських і донецьких колаборантів будуть ****..ть наросії так, що ще здивуємося.
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