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Кремль пытается выкупить у республик Центральной Азии боеприпасы к советским артиллерийским системам, - ГУР

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Кремль пытается выкупить у республик Центральной Азии боеприпасы к советским артиллерийским системам, - ГУР
Кремль пытается использовать в войне против Украины ресурсы стран Центральной Азии. В первую очередь, РФ интересует возможность пополнить запасы советских боеприпасов и запчастей к военной технике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Недавно федеральная служба по вопросам военно-технического сотрудничества РФ обратилась в министерство обороны Республики Таджикистан с запросом о передаче 220-мм реактивных снарядов в РСЗО "Ураган". Также россиян интересуют боеприпасы к 203-мм САУ "Пион" и двигатели УТД-20 для БМП-1 и БМП-2, в большом количестве хранящиеся на военных складах Таджикистана", - говорится в сообщении.

Кроме того, отставным военным и сотрудникам МВД Таджикистана поступают предложения подписать контракт с ВС РФ и принять участие в войне против Украины.

"Разворачивается вербовочная кампания в Кыргызской Республике. В чат выпускников Бишкекского высшего военного училища поступают сообщения с предложениями подписать контракты с ВС РФ или одной из частных военных компаний. Аналогичные вербовочные сообщения распространяются по всей республике в профессиональных чатах бывших военных и сотрудник в ГУР.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Закінчуються ресурси для війни? Збирались взяти Київ за 3 дні.
  • Яр Холодний
    Ага! Спочатку наобіцяли таджикам "захист" від афганців І поставили у них військову базу та 201 дивізію І включили Таджикистан до ОДКБ Тобто той самий "Варшавський окупаційний договір" - тільки в Середній Азії
    Потім ту дивізію вивели в Україну де вона й полягла разом з своїм "залізом"
    Тепер - "продайте снаряди!"
    А що потім робить таджикам? Коли таліби попруть? Вони ж "сплять і бачать як забрать собі Таджикистан! Таджикам тільки й залишиться їх "з голою жопою" зустрічать!
  • Yevgeny Mironov
    В китайских учебниках истории очень часто вспоминают, что почти вся Сибирь, включая и Западную вплоть до Томской области, - это временно утерянные китайские территории.(с)
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