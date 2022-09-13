Новости • Война

Аргумент "давай не провоцировать Путина" не слышал месяца три, возможность ядерной войны серьезно не обсуждается, - Кулеба

9 84816
Аргумент "давай не провоцировать Путина" не слышал месяца три, возможность ядерной войны серьезно не обсуждается, - Кулеба
Аргумент об угрозе ядерной войны на уровне министров серьезно не обсуждается.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Аргумент о том, что "давайте что-то не будем давать, чтобы не провоцировать Путина", я не слышал наверно месяца два так точно, а может и три. То есть собственно начиналось все с этого - давайте не давать Украине артиллерию, это спровоцирует Путина, давайте не давать реактивные системы залпового огня и так далее. Но начали давать и это не спровоцировало Путина, потому что куда еще его провоцировать. Поэтому сейчас такой логики я не чувствую", - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, возможность перехода к ядерной войне на уровне министров серьезно не обсуждается.

"Но есть те, кто возбуждают мнения, разные эксперты, отдельные политики, которые возбуждают мнения в своих обществах на эту тему. Поэтому вопрос есть, он время от времени озвучивается, но если в начале войны об этом все гудели, то сейчас я этого гудения не слышу", - добавил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия хочет полного поражения Украины, - Дмитрий Кулеба

Топ комментарии

  • Marie Mbange
    Нащо Кулеба робить ці тупі висери???
  • Alex 13d5f3cb
    Маргарина Симонян - малограмотная армянская пропагандонка, гнусная пособница руzzких военных преступников орудующая на финансируемой русскими пенсионерами телепомойке "РТ" в прямом эфире призывает к террористическим актам и требует нанести удары по АЭС и гражданским объектам Украины.
  • Чайка Київ
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости