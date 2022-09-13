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Мариупольских первоклассников оккупанты заставляют учить гимн РФ, - Андрющенко

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Мариупольских первоклассников оккупанты заставляют учить гимн РФ, - Андрющенко
Российские захватчики в оккупированном Мариуполе заставляют детей учить гимн РФ и рассказывают, что украинцы якобы "придуманная нация".

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Промывание мозгов детям стартовало. Первоклассникам рассказывают учителя, что они часть России. Домашнее задание – выучить гимн России", - отметил он.

Также Андрющенко опубликовал фотографии российских учебников для школьников и подписал: "Что сразу бросается в глаза - учебники. Из российского учебника дети могут узнать, что... украинцев в России не существует. Особенно талантливые коллаборанты уже рассказывают первоклассникам, что украинцы - вымышленная нацистами нация".

"Поэтому когда речь идет о 15 годах заключения за измену учителям - это вполне адекватное наказание за искалеченные детские души", - добавил мэр.

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Мариупольских первоклассников оккупанты заставляют учить гимн РФ, - Андрющенко 01
Мариупольских первоклассников оккупанты заставляют учить гимн РФ, - Андрющенко 02
Мариупольских первоклассников оккупанты заставляют учить гимн РФ, - Андрющенко 03

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Топ комментарии

  • Віталій Маркович
    не хотіли вчити український- тепер будуть вчити рашистський!
  • Валентин Коваль
    А не ити в школу не можна.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    это тем кто начнет, это же учителя че их трогать
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