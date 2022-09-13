Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали выдавать туристические визы россиянам

С 12 сентября между ЕС и РФ прекращено соглашение об упрощенном визовом режиме. 9 стран уже перестали выдавать жителям России туристические визы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ассоциации туроператоров РФ.

Отмечается, что больше не принимают документы от российских туристов в таких странах, как Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

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Также, по информации туроператоров, на сайтах визовых центров нескольких стран ЕС – Франции, Испании, Италии, Германии, уже опубликована информация об увеличении суммы визового сбора. В настоящее время известно лишь об увеличении размера консульского сбора до 80 евро и сроков рассмотрения обращений до 45 дней. Нет информации о критериях оценки заявителей и комплекте необходимых по новым правилам документов.