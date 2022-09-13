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Астана вместо Нур-Султан: Столице Казахстана планируют вернуть старое название

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Астана вместо Нур-Султан: Столице Казахстана планируют вернуть старое название
В Казахстане депутаты внесли предложение о переименовании столицы страны: они предлагают вернуть Нур-Султану прежнее название Астана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы - Астана, которая в свое время была предложена Первым Президентом. Это решение будет учитывать вклад Первого Президента в становление и развитие главного города страны, а также отвечать запросам и ожиданиям граждан", - отмечают парламентарии.

Пресс-секретарь президента Токаева заявил, что предложение о переименовании столицы Казахстана внесено в проект конституционного закона.

Астана была переименована в Нур-Султан в 2019 году по предложению президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева после того, как первый президент страны, Нурсултан Назарбаев, ушел в отставку.

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Топ комментарии

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Переименовывать города в честь нафталиновых диктаторов - это атавизм. Хорошо, что казахи становятся на путь эволюции.
  • віктор федорович 31ee1569
    ...і москві повернути споконвічну назву Кучково.
  • Vladimir Longer
    Интересно, в село "путино" переимменнуют в "*******" ?
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