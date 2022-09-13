ЕС передумал вводить верхний предел цен на российский газ, - The Guardian

Европейская комиссия планирует усилить давление на энергетические компании, но не ущемлять цены на газ любого происхождения.

Об этом стало известно The Guardian из оказавшегося в распоряжении редакции проекта регламента, информирует Цензор.НЕТ.

"Проект регламента по "инструменту для чрезвычайных ситуаций в сфере электроэнергетики", с которым ознакомилась Guardian, не содержит ограничения цены ни на российский, ни на импортный газ", - говорится в сообщении.

При этом ожидается, что ЕС будет взимать налоги на сверхдоходы с высоких доходов компаний, работающих на ископаемом топливе, с отдельным ограничением на доходы производителей электроэнергии с низким содержанием углерода.

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Журналисты отмечают, что, скорее всего, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликует план Европы по борьбе с ростом цена на электроэнергию во время выступления со своей ежегодной речью о состоянии профсоюза 14 сентября.

"Окончательный текст еще может измениться, но проект показывает сомнения Комиссии относительно получения достаточной поддержки со стороны стран-членов ЕС для ее лучшего варианта ограничения поставок российского газа", - отмечает издание.

Напомним, в начале сентября стало известно, что в Еврокомиссии хотят ограничить верхнюю цену на газ из России 50 евро за МВт.час.

Впрочем, министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться о том, следует ли и как вводить предельную цену на российский природный газ.

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