Руководители железорудных комбинатов Украины призвали Зеленского помочь в разблокировании экспорта металла через порты: ежемесячный положительный эффект для бюджета +5 млрд грн., а также +$600 млн валютной выручки в Украину

Девять железорудных комбинатов, расположенных на подконтрольной Украине территории, призвали Президента и Правительство помочь в разблокировании экспорта железной руды, металлопродукции и угля через морские порты. Это позволит предприятиям возобновить производство и даст бюджету не менее 5 млрд грн. в виде налоговых поступлений. Также это поможет стабилизировать курс гривны, ведь валютная выручка от экспорта металла составит 600 млн долларов.

Об этом говорится в открытом письме руководителей украинских ГОКов к президенту Владимиру Зеленскому и руководителю правительства Денису Шмыгалю, которое есть в распоряжении редакции.

"Отечественные горно-металлургические предприятия находятся в тяжелейшем кризисе за всю историю Украины. Ключевыми причинами являются ограничения для сбыта железорудной продукции из-за блокады украинских морских портов, и недостаточная пропускная способность на западных пограничных переходах. Из-за этого производство стали в Украине упало на 85%, а украинский металл становится неконкурентоспособным на мировом рынке", - указывают в ГОКе.

Неконкурентоспособность украинской железорудной продукции вызвана ростом логистических затрат в 4-6 раз - как из-за стремительной индексации железнодорожного тарифа в Украине (с середины 21 года тариф для руды вырос на 141%), так и из-за дополнительных затрат на перевозку продукции в порты ЕС, поясняется в листья. В то же время, цены на железорудную продукцию упали на треть буквально за несколько месяцев.

Как следствие, в течение последних месяцев некоторые отечественные горно-металлургические предприятия были вынуждены работать в убыток и даже приостанавливать добычу – остановились Ингулецкий и Южный ГОК, ГОК АМКР, с конца августа - Северный ГОК. Это ставит под сомнение возможность быстрого возобновления производства до довоенного уровня , и будет иметь разрушительное влияние на ослабленную войной экономику Украины", - отметили в ГОКе.

Руководители комбинатов напомнили: до войны предприятия ГМК обеспечивали 33% общего экспорта Украины (22 млрд долл. в 2021 году) и формировали не менее 10% ВВП Украины. Кроме того, на предприятиях ГМК Украины прямо и в смежных отраслях было занято более 530 тысяч человек, а налоговые поступления только от предприятий отрасли в 2021 году составляют примерно 95 миллиардов гривен.

"Увеличение загрузки горно-обогатительных и металлургических комбинатов Украины до довоенного уровня возможно только за счет возобновления доступа продукции предприятий ГМК к отдаленным рынкам сбыта, что станет возможным только после разблокирования украинских портов для железорудной продукции и грузов металлургической отрасли (металл, уголь)", - подчеркнули в письме.

В то же время возобновление перевозок грузов ГМК морским транспортом будет способствовать укреплению курса гривны, поскольку обеспечит дополнительно более 600 миллионов долларов США валютной выручки ежемесячно, отмечают ГОКа.

"Также это сохранит сотни тысяч рабочих мест в Украине, и обеспечит поступление миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты и пенсионный фонд: 1,6 миллиарда гривен в месяц непосредственно от ГОК; 2,4 миллиарда гривен в месяц - кумулятивный эффект (металлургическое и коксохимическое) производство, связанные отрасли, потребительские налоги занятых). Также это позволит избежать дополнительных выплат по безработице в размере 1,5 миллиарда гривен в месяц", - отмечают руководители комбинатов.

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