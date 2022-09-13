О частичной или полной мобилизации в России пока речь не идет, - Песков
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В Кремле не обсуждается вопрос полной или частичной мобилизации военнообязанных.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Пока нет, об этом речь не идет", - ответил он на вопрос журналиста, рассматривается ли в России вопрос о полной или частичной мобилизации.
Ранее РосСМИ цитировали слова депутата Госдумы РФ Михаила Шеремета, заявившего, что в России необходимо объявить общую мобилизацию.