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О частичной или полной мобилизации в России пока речь не идет, - Песков

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О частичной или полной мобилизации в России пока речь не идет, - Песков
В Кремле не обсуждается вопрос полной или частичной мобилизации военнообязанных.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Пока нет, об этом речь не идет", - ответил он на вопрос журналиста, рассматривается ли в России вопрос о полной или частичной мобилизации.

Ранее РосСМИ цитировали слова депутата Госдумы РФ Михаила Шеремета, заявившего, что в России необходимо объявить общую мобилизацию.

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Топ комментарии

  • arye z.
    Пукин боится всего.
    Паранойя, профзаболевание всех "великих и несменяемых вождей".
    По народному:
    50% мании величия + 50% мании преследования
  • And And
    Пукін боїться долі цоря Ніколя ІІ.
  • Юрий Педаченко
    Им верить себя не уважать. Новояз писькова следует понимать так: «нам очень хочется начать мобилизацию прямо сейчас,но мы ещё не изучили всех возможных последствий»
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