Песков уверяет, что россияне поддерживают Путина: Грань в критических постах "очень шаткая"
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
"Общественное мнение настолько чувствительно к тому, что происходит в рамках специальной военной операции (так в России называют войну в Украине. – Ред.), понятно, что общественное мнение реагирует очень и очень эмоционально", – отметил он.
По просьбе журналистов прокомментировать критические посты в телеграмм-каналах, Песков заявил, что критические высказывания по поводу отступления россиян "в свете последних событий допустимы в рамках действующего законодательства, однако грань в этом вопросе очень шаткая".
В то же время, Песков утверждает, что "россияне поддерживают президента, это подтверждают настроения людей, их действия, участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос".