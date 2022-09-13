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Песков уверяет, что россияне поддерживают Путина: Грань в критических постах "очень шаткая"

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Песков уверяет, что россияне поддерживают Путина: Грань в критических постах "очень шаткая"
Несмотря на критические высказывания россиян в соцсетях о войне РФ в Украине, Кремль уверяет, что граждане якобы поддерживают Владимира Путина и его действия.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Общественное мнение настолько чувствительно к тому, что происходит в рамках специальной военной операции (так в России называют войну в Украине. – Ред.), понятно, что общественное мнение реагирует очень и очень эмоционально", – отметил он.

По просьбе журналистов прокомментировать критические посты в телеграмм-каналах, Песков заявил, что критические высказывания по поводу отступления россиян "в свете последних событий допустимы в рамках действующего законодательства, однако грань в этом вопросе очень шаткая".

В то же время, Песков утверждает, что "россияне поддерживают президента, это подтверждают настроения людей, их действия, участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос".

Читайте на "Цензор.НЕТ": О частичной или полной мобилизации в России пока речь не идет, - Песков

Топ комментарии

  • Heisenberg 477a7595
    Пєскову вєрім.
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Еще несколько значимых поражений на фронтах и они его вынесут на вилах. Но для Украины ничего глобально не изменится, поскольку народ кацапии жаждет крови и моментально родит нового ху*ла.
  • Нина Карпенко
    Нажаль,це гірка правда.
    Орду треба знищити,і ця відповідальна місія випала на нашу епоху.
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