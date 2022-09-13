Украина будет настаивать на санкциях против "Росатома", - Кулеба

Украина стремится включить российский "Росатом" в новый пакет санкций Европейского Союза.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел заверил, что Украина будет продвигать тезис президента Зеленского о том, что нужно заводить под санкции "Росатом". Этот вопрос стал насущным, после событий вокруг Запорожской АЭС. Ведь кроме российских военных, на станции присутствуют и работники "Росатома".

"Есть все основания применить санкции против них. И есть страны в ЕС, которые против этого будем с ними работать", - отметил министр.

Кулеба отметил, что новый санкционный пакет ЕС может быть введен быстрее, чем до конца года. Хотя среди некоторых стран ЕС аппетит к новым санкциям угасает, и каждый следующий пакет будет даваться сложнее, чем предыдущий, при нынешнем статус-кво.

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