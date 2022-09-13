ВСУ захватили в плен на Харьковщине тысячи оккупантов, в том числе высокопоставленных офицеров, - Die Welt

В результате контратаки в Харьковской области ВСУ получили сотни танков и грузовиков, тонны боеприпасов, а также взяли в плен тысячи солдат российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкое издание Die Welt.

Как отмечается, украинская армия добилась значительных успехов в рамках контрнаступления в Харьковской области.

По данным издания, среди пленных есть высокопоставленные офицеры.

Авторы материала сделали вывод, что на Харьковщине Россия не была готова к масштабному наступлению Украины. Москва вывела войска на юг Украины, чтобы подготовиться к украинскому нападению. В то же время, руководство российской армии, вероятно, не приняло во внимание необходимость достаточного переукомплектования оборонных позиций в Харьковской области.

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