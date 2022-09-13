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ВСУ захватили в плен на Харьковщине тысячи оккупантов, в том числе высокопоставленных офицеров, - Die Welt

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ВСУ захватили в плен на Харьковщине тысячи оккупантов, в том числе высокопоставленных офицеров, - Die Welt
В результате контратаки в Харьковской области ВСУ получили сотни танков и грузовиков, тонны боеприпасов, а также взяли в плен тысячи солдат российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкое издание Die Welt.

Как отмечается, украинская армия добилась значительных успехов в рамках контрнаступления в Харьковской области.

По данным издания, среди пленных есть высокопоставленные офицеры.

Авторы материала сделали вывод, что на Харьковщине Россия не была готова к масштабному наступлению Украины. Москва вывела войска на юг Украины, чтобы подготовиться к украинскому нападению. В то же время, руководство российской армии, вероятно, не приняло во внимание необходимость достаточного переукомплектования оборонных позиций в Харьковской области.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ну то вже вимінюйте їх на наших хлопців, на Азовців! Нахолєри нам таку ораву утримувати, годувати!!
  • Мобильный крематорий
    Читал комменты, что кацапня, где успевает, всё минирует. До детских игрушек доходит.
    Поэтому, пойманного чмоню хорошо бы в ошейник с цепью на метров 5-7 и пусть ходит руками всё муляет. Нащупал фугас, заменили ваньку и по новой до полного разминирования.
  • Лысый коротышка
    Тільки треба спочатку їх перевірити. Тих, хто в Бучі і т.п. були - тих тихенько закопати живцем десь.
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