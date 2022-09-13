Жителям России и Беларуси запретили участие в Бостонском марафоне

Граждане этих стран, не являющиеся их резидентами, смогут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.ua.

В понедельник, 12 сентября, официально открылась регистрация спортсменов на участие в одном из старейших ежегодно проводимых и самых престижных марафонских забегов в мире – Бостонском марафоне.

Однако спортсмены, проживающие в России и Беларуси, не будут допущены к участию в 127-м Бостонском марафоне, который состоится в 2023 году, сообщает пресс-служба Бостонской атлетической ассоциации.

Организаторы забега отметили, что люди, являющиеся гражданами России и Беларуси, но не проживающие на территории этих стран на постоянной основе, все же смогут выйти на старт, но исключительно в нейтральном статусе.

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Сообщается, что в марафоне смогут впервые принять участие люди, которые определяют себя небинарными лицами.

2023 Бостонский марафон состоится 17 апреля.