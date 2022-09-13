Против "Фонду оборони країни" Корбана, который помогает ВСУ, открыто уголовное производство
Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ.
"Фонд оборони країни" в сотрудничестве с главой штаба обороны Днепра Геннадием Корбаном собирает средства для обеспечения потребностей военных подразделений территориальной обороны и Национальной гвардии Украины.
Организацию создали в Днепре в начале войны на востоке Украины – в мае 2014 года.
В частности, недавно Фонд собирал средства на 500 грузовиков для ВСУ. Волонтеры нашли военные склады в Европе, где есть армейские грузовики вместе с рем комплектами.
По словам Корбана, Украине нужны грузовики, поскольку именно они сыграли решающую роль в успехе изюмской операции: "Я писал об этом с первых дней войны. Мы закупали и продолжаем закупать легкие грузовики. А вот почему этого до сих пор не делает Министерство обороны и разные спецэкспортеры, неизвестно. Возможно, пора начать закупать, тем более это не так дорого, но очень эффективно".