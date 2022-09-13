Против "Фонду оборони країни" Корбана, который помогает ВСУ, открыто уголовное производство

Против "Фонду оборони країни", который помогает ВСУ и Национальной гвардии, открыто уголовное производство.

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ.

"Фонд оборони країни" в сотрудничестве с главой штаба обороны Днепра Геннадием Корбаном собирает средства для обеспечения потребностей военных подразделений территориальной обороны и Национальной гвардии Украины.

Организацию создали в Днепре в начале войны на востоке Украины – в мае 2014 года.

В частности, недавно Фонд собирал средства на 500 грузовиков для ВСУ. Волонтеры нашли военные склады в Европе, где есть армейские грузовики вместе с рем комплектами.

По словам Корбана, Украине нужны грузовики, поскольку именно они сыграли решающую роль в успехе изюмской операции: "Я писал об этом с первых дней войны. Мы закупали и продолжаем закупать легкие грузовики. А вот почему этого до сих пор не делает Министерство обороны и разные спецэкспортеры, неизвестно. Возможно, пора начать закупать, тем более это не так дорого, но очень эффективно".

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