Депутатов запрещенных ОПЗЖ и партии Шария Бурмича и Крохмаля приглашали в эфир телемарафона "Единые новости"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".
Вопросы, связанные с политической позицией Бурмича и его оценками российского вторжения, ему во время эфира не задавали.
До полномасштабного вторжения Бурмич был завсегдатаем токшоу и гостевых студий телеканалов Медведчука, где не раз озвучивал пророссийские нарративы о "внешнем управлении". Уже после 24 февраля в телевизионном эфире, запись которого была уничтожена вместе с ютуб-каналом Ukrlive, Бурмич обвинял во вторжении российской армии в Украину США, а об обороне Украины говорил: "Я в данной ситуации до конца не могу понять. Чего и какой ценой , и зачем?"
Из-за этих заявлений "Детектор медиа" включил Анатолия Бурмича в "Доску позора" - список медийных персонажей, которые поддержали российскую агрессию или распространяли пророссийские нарративы во время великой войны.
Из фракции ОПЗЖ Анатолий Бурмич вышел 14 апреля.
Тем временем главный редактор "Новинарні" Дмитрий Лиховой отметил в фейсбуке, что телеканал "Перший" пригласил в эфир телемарафона Вадима Крохмаля от запрещенной партии Шария.
"Анна Чередниченко, а давайте вы больше не будете брать в эфир нацмарафона в слоте Суспільного купянских депутатов от запрещенной Партии Шария? Вадим Крохмаль сейчас может рассказывать все что угодно, но все же", - отмечает Луговой.