Зюганов заявил, что в Украине не спецоперация, а война, и призвал к всеобщей мобилизации. В соцсетях бурно прореагировали (обновлено)
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео с выступлением Зюганова опубликовано на youtube-канале.
Зюганов призвал к всеобщей мобилизации в России.
"Чем специальная военная операция отличается от войны? Военную операцию вы можете прекратить в любой момент. Войну вы прекратить не можете, она заканчивается либо победой, либо поражением. Я вас подвожу к мнению, что идет война, и проиграть ее мы не имеем права. Сейчас не паниковать. Нужна полная мобилизация страны, нужны совсем другие законы", - сказал Зюганов.
Однако, как пишет OBOZREVATEL, россияне идею о мобилизации не оценили и набросились на Зюганова. "Дед, таблетки выпей", "Отправляй детей своих, а молодым дай пожить", "Правильно, зэки и бомжи заканчиваются", "Вот сам и иди", "На концерт к Кобзону его", "Ну все, наговорил на статью", "Так все по плану же, без паники", "Всех чиновников на фронт, если им нужна "могилизация", – написали в комментариях.
Большинство пользователей сети и вовсе не стеснялись и "послали" Зюганова, не изъявив не малейшего желания ехать воевать в чужую страну.