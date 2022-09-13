Посольство Украины о встрече Лаврова с лидером ХАМАС в Москве: Только страна-убийца может принять террористов
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Посольство Украины в Израиле прокомментировало встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с лидером палестинского террористического движения ХАМАС Исмаилом Ханием в Москве
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства.
Отмечается, что Хания встретился с Лавровым для "обсуждения взаимных связей".
"Только страна, убивающая тысячи детей, женщин и мужчин под предлогом "освобождения своих граждан", может принять у себя лидера террористической организации первого ранга", - говорится в сообщении посольства.
Дипломаты подчеркнули, что "мир не должен сидеть сложа руки и наблюдать за этим безумием со стороны, пора начать действовать, а не просто говорить".