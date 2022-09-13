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Немецкий производитель модернизировал 16 БМП Marder для Украины, но не имеет разрешения правительства на их отправку

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Немецкий производитель модернизировал 16 БМП Marder для Украины, но не имеет разрешения правительства на их отправку
Немецкая компания Rheinmetall самостоятельно отремонтировала 16 боевых машин пехоты Marder для Украины, однако не может получить лицензии на их отправку от правительства ФРГ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

16 бронетранспортеров Marder из старых запасов Бундесвера обновили за собственные средства, но не могут получить лицензии на их экспорт от федерального правительства. Тем временем Rheinmetall уже начали обновление еще 14 Marder и в случае необходимости готовы восстановить еще 70 автомобилей из старых запасов.

Отмечается, что правительство Германии пока отказывается разрешить поставку в Украину бронетранспортеров западного образца или основных боевых танков, ссылаясь на отсутствие подобных соглашений с другими странами-партнерами, оказывающими военную поддержку Украине.

Боевая машина пехоты Marder, разработки и производства Rheinmetall, находится на вооружении германской армии с начала 1970-х годов. Базовая версия БМП вступила в 1971 году, после чего неоднократно модернизировалась и обновлялась. С тех пор БМП получила защиту (дополнительное бронирование дна от взрыва, противошарный и т.п.), новую электронику, включающую цифровую радиосвязь, новые прицелы, силовую установку и прочее.

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Топ комментарии

  • Sav UA
    макрон подзвони шольцу!
  • Алекс Мышкевич
    Мардер, на відміну від бехи, аж ніяк не хлам був з самого початку - німці з самого початку зробили гарну важку БМП з потужним бронюванням та 20 мм автоматичною гарматою

    наступні модернізації:
    Marder 1 A3 - модификация 1989 года.[4] Масса бронирования увеличена на 1 600 кг с целью: - непоражаемости машины в переднем секторе обстрела БПС снарядами 30-мм пушки БМП-2; - для усиления защиты горизонтальных поверхностей (крыши корпуса и башни) от поражения кумулятивными боевыми элементами кассетных боеприпасов за счёт использования разнесённой брони.
    Marder 1 A5 - модернизированный вариант Marder 1 A3, разработанный в 2003-2004 гг. Установлена дополнительная противоминная защита, полностью изменён интерьер с целью уменьшения повреждений экипажа и десанта в случае подрыва на мине.
  • Сергей Поляков 2137b8c2
    Вот это, по нашему, Слава Героям...
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