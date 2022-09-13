ВСУ достигли ошеломляющего успеха на Харьковщине, но впереди битва на юге, - Белый дом
Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
По его словам, есть осторожный оптимизм в отношении успехов Украины в ходе наступления в Харьковской области.
"У них, безусловно, есть определенный импульс, особенно там, на северо-востоке страны, на Донбассе. Все увидели, насколько быстрыми и ошеломляющими были их успехи", — сказал Кирби.
Одновременно он отметил, что впереди Украину ждут боевые действия, особенно на юге, где ВСУ пытаются прорваться в районе Херсона.
"Там они добились некоторого постепенного прогресса. Они сталкиваются с более жестким сопротивлением россиян на юге, но очевидно, что в этом северо-восточном регионе есть некоторый импульс со стороны украинцев, в этом нет никаких сомнений", — заявил представитель Белого дома.