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ВСУ достигли ошеломляющего успеха на Харьковщине, но впереди битва на юге, - Белый дом

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ВСУ достигли ошеломляющего успеха на Харьковщине, но впереди битва на юге, - Белый дом
Вооруженные Силы Украины достигли "быстрого и ошеломляющего успеха" в ходе наступления в Харьковской области, но впереди предстоит тяжелая битва на юге.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По его словам, есть осторожный оптимизм в отношении успехов Украины в ходе наступления в Харьковской области.

"У них, безусловно, есть определенный импульс, особенно там, на северо-востоке страны, на Донбассе. Все увидели, насколько быстрыми и ошеломляющими были их успехи", — сказал Кирби.

Одновременно он отметил, что впереди Украину ждут боевые действия, особенно на юге, где ВСУ пытаются прорваться в районе Херсона.

"Там они добились некоторого постепенного прогресса. Они сталкиваются с более жестким сопротивлением россиян на юге, но очевидно, что в этом северо-восточном регионе есть некоторый импульс со стороны украинцев, в этом нет никаких сомнений", — заявил представитель Белого дома.

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Топ комментарии

  • аспм мпри
    Села Пильна та Борисівка наші!
  • Ivan Kozhvan
    Пока орки будут иметь возможность свободно обстреливать Харьков и разрушать его, ни о какой победе над их недоимперией не может идти речь.
  • Олег Кущ e096799b
    Может обойдемся без битвы? Ракетами порешаем. Если дадите. Заранее спасибо.
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