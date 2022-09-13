В Умани для паломников подготовили укрытие

В Умани Черкасской области перед празднованием еврейского Нового года Рош ха-Шана подготовили 21 самое простое убежище на случай воздушной тревоги, а также специальное укрытие вблизи места празднований.

Об этом во время телемарафона сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

"В Умани есть 21 самое простое укрытие, они были переоборудованы из подвалов. У самого места празднований есть специальное укрытие на 2–2,5 тыс. человек", – сообщил глава ОВА.

Игорь Табурец напомнил, что во время паломничества хасидов с 19 по 30 сентября в Умани будет действовать усиленный режим безопасности.

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Ранее сообщалось, что, несмотря на войну, хасиды едут в Умань на Рош га-Шана. Среди запланированных мер безопасности во время празднования будет запрещена массовая торговля и скопление людей.

Также СБУ провела обучение в Умани накануне Рош ха-Шана.