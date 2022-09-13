СБУ собрала доказательства на экс-регионалов, насаждавших оккупационный режим в Луганской области
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины в телеграмме.
В частности, речь идет об:
- "исполняющем обязанности председателя",
- "исполняющем обязанности заместителя председателя",
- "советнике главы администрации Старобельского района ЛНР".
Бывшие члены "партии регионов" к 2014 году уже работали в одной команде и занимали аналогичные должности в райгосадминистрации Старобельска.
После полномасштабного вторжения в РФ функционеры ожидали захвата района. Они восприняли это как возможность реванша и по собственной инициативе пошли на сотрудничество с врагом.
Возглавив оккупационную администрацию, экс-регионалы приступили к активной "командной" работе, которая среди прочего включает:
- пропагандистские акции и публичные церемонии по случаю "красных дат" календаря РФ;
- митинги в поддержку российского вторжения;
- совещания по работе оккупационной администрации, в частности для расширения пропагандистского влияния среди местного населения.
Информацию об этих мерах как доказательство сотрудничества украинцев с "новой властью" активно подхватывают и разгоняют подконтрольные агрессору медиа и интернет-ресурсы, которые создают антиукраинский пропагандистский контент.
Чиновники охотно раздают интервью росСМИ, в которых повторяют известные российские нарративы об:
- "освобождение" местных жителей "армией лнр" от "страданий", которые им причиняла Украина;
- "возрождение русской культуры" на Старобельщине;
- необходимость поддержки "народной милиции лнр", как гаранта этих "преобразований".
Трем правонарушителям сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- по ч. 3 ст. 28 и ч. 6 ст. 111-1 (осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, направленной на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации или вооруженных формирований, совершенное организованной группой);
- по ч. 5 ст. 111-1 (добровольные занятия гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационных администрациях).
Колаборанты объявлены в розыск.
Предупреждаем, что каждый, кто перешел на сторону врага, обязательно будет наказан по закону. Сотрудничество с оккупантами наказывается 10 годами заключения.
Разоблачение преступной деятельности проводили следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.