Предатели на оккупированных территориях бегут быстрее, чем отступают российские войска, - ОК "Південь"
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С территорий, освобождаемых от захватчиков Вооруженными силами Украины, предатели выезжают с семьями и награбленным еще раньше, чем отходят российские войска.
Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отвечая на вопрос, бегут ли коллаборанты из временно оккупированного Крыма и юга Украины, она сказала: "Да, причем вывозят семьи, вывозят самое ценное, намародеренное имущество. Они даже забывают возвратиться. То есть коллаборанты - те, кто выбрали для себя судьбу сотрудничества с оккупационными властями - под видом вывоза самого ценного, все же выезжают и сами, и еще впереди тех оккупационных войск, которые покидают населенные пункты, куда входят силы обороны Юга".
Гуменюк отметила, что предатели хорошо осознают, что их ждет после освобождения захваченных Россией территорий.