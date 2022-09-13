Предатели на оккупированных территориях бегут быстрее, чем отступают российские войска, - ОК "Південь"

С территорий, освобождаемых от захватчиков Вооруженными силами Украины, предатели выезжают с семьями и награбленным еще раньше, чем отходят российские войска.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос, бегут ли коллаборанты из временно оккупированного Крыма и юга Украины, она сказала: "Да, причем вывозят семьи, вывозят самое ценное, намародеренное имущество. Они даже забывают возвратиться. То есть коллаборанты - те, кто выбрали для себя судьбу сотрудничества с оккупационными властями - под видом вывоза самого ценного, все же выезжают и сами, и еще впереди тех оккупационных войск, которые покидают населенные пункты, куда входят силы обороны Юга".

Гуменюк отметила, что предатели хорошо осознают, что их ждет после освобождения захваченных Россией территорий.

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