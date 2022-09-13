Боррель в Европарламенте призвал удвоить усилия относительно помощи Украине: Контрнаступление успешнее, чем планировалось

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал успех украинской армии в усилиях по возвращению контроля над территориями, которые были временно оккупированы российскими силами.

Об этом глава дипломатии ЕС заявил во время своего выступления в Европарламенте, 13 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы должны воспользоваться этим обстоятельством, когда Украина начала контрнаступление, которое имеет больший успех, чем ожидалось, в том числе и для нас самих. Это свидетельствует о том, что стратегия, которой мы придерживались с самого начала, является правильной и которую мы должны применять и в дальнейшем. Это не время сдаваться, наоборот, пора удвоить наши усилия", - сказал Боррель.

Он отметил, что успех украинской армии обусловлен, в том числе, помощью из ЕС.

Читайте также: Предатели на оккупированных территориях бегут быстрее, чем отступают российские войска, - ОК "Південь"

"Кто бы мог подумать, когда Путин начал войну, что через полгода российская армия будет обороняться или отступать? Но это также благодаря поддержке, которую мы оказали, потому что войны выигрываются оружием", - указал Боррель.

Напомним, уже несколько дней продолжается контрнаступление украинской армии в Харьковской области. Так, 8 сентября ВСУ освободили Балаклею, оккупированную с конца февраля. Впоследствии стало известно, что армия РФ бежит из Купянска и Изюма.

13 сентября в Минобороны сообщили, что за неделю в результате наступательной операции в Харьковской области освобождено 3800 кв. км, более 300 населённых пунктов, около 150 тыс. населения. Впоследствии там уточнили, что реальная цифра освобожденных территорий почти в два раза больше.