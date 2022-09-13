Оккупанты массово свозят своих раненых и погибших в больницы на Херсонщине

Морги больниц в Каховке и Новой Каховке переполнены телами погибших русских военных. Больничные палаты и операционные оккупанты сейчас используют исключительно для лечения своих раненых. В то же время, врачей в оккупированных городах становится все меньше, а возможность получить полноценную медицинскую помощь у местных жителей уменьшается с каждым днем.

Центру журналистских расследований об этом сообщил врач Каховки, который смог выехать на подконтрольную украинскую территорию, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых уехало почти 90% врачей. В городе осталось всего несколько специалистов. В частности, один пожилой хирург, который не может полноценно оперировать полный рабочий день. А из соседней Новой Каховки уехало почти 30% медиков.

"Из-за того, что в Новой Каховке осталось достаточно врачей разного профиля, именно туда привозят на лечение детей и взрослых со всего левобережья Херсонской области - от Геническа и Новотроицкого до Чаплинки и Каланчака. Однако недавно оккупанты забрали эту больницу под свой военный госпиталь. Поэтому врачи вынуждены принимать пациентов в других местах", – рассказал врач из Каховки.

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Морги обеих больниц сейчас переполнены трупами погибших российских военных, которые никто не забирает. Из-за перебоев с подачей электроэнергии часть тел начала гнить и санитары их посыпают песком. В то же время, часть погибших оккупанты до моргов даже не довозят и сжигают их за городом. По словам собеседника ЦЖР, россияне сжигают прежде всего погибших представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Информацию о том, что оккупанты используют больницу в Новой Каховке исключительно для своих военных, подтверждает и генеральный штаб ВСУ. По его данным, это связано с их большими потерями в живой силе.

Однако оккупанты выгнали местных не только из этой больницы. Российскими захватчиками сейчас занят весь трехэтажный корпус больницы в Бериславе – районном центре на правобережье Херсона. А в начале сентября они отобрали и другие помещения, где работали приемное, хирургическое и реанимационное отделение. Там русские военные обустроили еще один операционный блок и выставили вокруг вооруженную охрану.

В то же время оккупанты продолжают похищать врачей. 31 августа прямо с рабочего места они забрали хирурга Каховской ЦГБ им. семьи Панкеевых Виталия Серова и врача Новокаховской больницы Сергея Лика. По информации ЦЖР, в последнее время участились случаи похищений людей в Каховском районе с целью получения выкупа. Как предполагают наши источники, именно это могло быть причиной незаконного захвата в плен и медиков.