Украина готовила контрнаступление вместе с США, - The New York Times

По данным The New York Times, стратегия, стоящая за быстрыми военными успехами Украины в последние дни, начала формироваться несколько месяцев назад в ходе серии напряженных переговоров между украинскими и американскими официальными лицами о дальнейших шагах в войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Работа над стратегией началась после того, как президент Владимир Зеленский решил продемонстрировать, что Украина может дать отпор российскому вторжению. По его приказу украинские военные разработали план широкомасштабного наступления на юг, чтобы вернуть Херсон и отрезать Мариуполь от российских войск на востоке, пишет издание.

По данным журналистов, украинские генералы и американские официальные лица считали, что такая крупномасштабная атака повлечет за собой огромные потери и не сможет быстро вернуть большие территории.

По мнению американских и украинских официальных лиц, время имело решающее значение. Чтобы провести эффективную контратаку, украинцам нужно было действовать до первого снега, когда российский диктатор Владимир Путин сможет использовать свой контроль над поставками газа для оказания давления на Европу.

Одним из критических моментов в разработке плана стал "военный маневр" с официальными лицами США и Украины, целью которого было проверить успех широкомасштабного наступления на юге. Учения, о которых ранее сообщал CNN, предполагали, что такое наступление провалится.

В течение августа по просьбе Украины США активизировали передачу разведывательных данных о позициях российских войск, раскрывая их слабые места. Разведка также указывала, что Москве будет сложно быстро укрепить свои войска на северо-востоке Украины или перебросить войска с юга, даже если она обнаружит подготовку Украины к контрнаступлению.

Читайте также: Боррель в Европарламенте призвал удвоить усилия относительно помощи Украине: Контрнаступление успешнее, чем планировалось

Вместо одного большого наступления украинские военные предложили два, пишет издание. "Одному, в направлении Херсона, скорее всего, потребуются дни или недели, прежде чем будут достигнуты какие-либо драматические результаты из-за концентрации российских войск. Другой планировался под Харьковом", – говорится в статье.

Великобритания, Соединенные Штаты и Украина провели оценку нового плана, пытаясь еще раз проверить его. На этот раз официальные лица трех стран согласились, что это сработает и даст Зеленскому то, чего он хотел: большую и чистую победу, пишет NYT.

Однако план, по словам офицера Генштаба ВСУ, полностью зависел от размера и темпов дополнительной военной помощи из США. По словам украинского офицера, перед контрнаступлением Вооруженные Силы Украины отправили США подробный список оружия, необходимого им для реализации плана.

Украинские и американские официальные лица заявили, что еженедельные или раз в две недели объявления Пентагона о новых поставках оружия и боеприпасов придали старшему командованию Киева уверенности в планировании комплексных одновременных наступлений.

Также читайте: Предатели на оккупированных территориях бегут быстрее, чем отступают российские войска, - ОК "Південь"

Когда в минувшие выходные украинские военные двинулись на северо-восток, российские войска рассыпались. По словам представителей Министерства обороны США, в некоторых местах вокруг Харькова российские войска просто ушли с поля боя, бросив технику и боеприпасы.

Хотя у Украины может быть возможность вернуть себе больше территории на востоке, американские и украинские официальные лица говорят, что юг является самым важным театром военных действий. В Украине считают, что для долгосрочного успеха ВСУ все равно нужно будет достичь целей отмененной операции — отвоевать Херсон, освободить Запорожскую АЭС и отрезать Мариуполь от российских оккупантов на востоке.

План, возникший в результате дискуссий в середине лета, в значительной степени опирался на разведданные США и высокотехнологичное вооружение. Но американские официальные лица настаивают на том, что заслуга в наступлении полностью принадлежит Зеленскому и украинским военным, пишет издание.