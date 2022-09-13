Самый длинный в Европе пассажирский маршрут запустили в Одессе

В Одессе запустили самый длинный в Европе пассажирский маршрут "Север-Юг" протяженностью 29 километров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Маршрут объединил два самых больших спальных микрорайона — Таирова и Котовского.

"С сегодняшнего дня 40 вагонов маршрута №7 будут курсировать между улицей Паустовского и 11-й станцией Люстдорфской дороги через Лузановку, Пересыпь, центр города, железнодорожный вокзал и Юго-Западный массив", — говорится в сообщении.

Время движения составляет 2 часа 2 минуты.

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Реализация проекта трамвайного сообщения началась с 2015 года. Для этого была проделана титаническая работа: капитальный ремонт на улицах Софиевской, Преображенской, Новощепном ряду, спуске Маринеска, Тираспольской площади.

Реализация проекта "Север-Юг" позволит жителям спальных микрорайонов добираться общественным электрическим транспортом до центральной части города, районов "Привоза" и железнодорожного вокзала.

Отмечается, что трамвайное сообщение имеет существенные преимущества перед автобусным, ведь тариф на проезд вдвое меньше, а уровень комфорта выше. На линии работают четыре четырехсекционных вагона "Одиссей МАХ". Интервал движения – 5-6 минут.